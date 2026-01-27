寒い冬に恋しくなる、温かいスープ。旬の白ネギ（長ネギ）をたっぷり使った、レンジで手軽につくれる豆乳スープを紹介します。教えてくれるのは、農家の娘として、旬の食材レシピを発信するセリナさん。まろやかな豆乳にピリ辛キムチがよく合う、「白ネギたっぷり豆乳キムチ鍋風」は、レンチン調理なので忙しい日にも頼れる一杯です。

レンチンでつくる「豆乳スープ」でほっこり

ぐっと冷え込みが厳しくなった今、体を温めてくれるスープは欠かせないですよね。今回は、豆乳のまろやかさとキムチのピリ辛具合が相性抜群なスープをご紹介。

【写真】お好みでラー油をかけても

最後に白ネギをたっぷり加えると、甘味とコクがぐっと引き立ちます。

●白ネギたっぷり豆乳キムチ鍋風

【材料】

豆乳 200mL

絹ごし豆腐 150g

白ネギ 5cm

キムチ 50g

A［白だし小さじ1 しょうゆ小さじ1 みりん小さじ1］



【つくり方】

（1） ネギを小口切りにする。

（2） 耐熱ボウルに豆乳、Aを入れて軽く混ぜる。

（3） 絹ごし豆腐をスプーンで食べやすい大きさにすくって、（2）に追加する。

（4） ネギ、キムチを追加し、ラップをして600Wで5分加熱したら完成！ 豆乳が少しトロッとなるくらいまで加熱してください。お好みでラー油をかけて召し上がっても。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください