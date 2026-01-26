¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè21Àá¡Û(¥¢¥Î¥¨¥¿)¥½¥·¥¨¥À 3-1(Á°È¾1-0)¥»¥ë¥¿<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥½]¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë2(17Ê¬¡¢75Ê¬)¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹(90Ê¬+6)[¥»]¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹(72Ê¬)<Âà¾ì>[¥½]¥É¥¥¥¤¥§¡¦¥Á¥ã¥ì¥¿¡¦¥Ä¥¡¥ë(45Ê¬+2)<·Ù¹ð>[¥½]¥ë¥«¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á(16Ê¬)¡¢¥Ú¥Ã¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©(64Ê¬)[¥»]¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥é¥´¥µ(45Ê¬+3)´Ñ½°:29,682¿Í