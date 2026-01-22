アニメ「プリティーシリーズ」の最新作として、2026年春より『おねがいアイプリ』の展開が決定した。【画像】多すぎ！公開された新キャラ設定画『ひみつのアイプリ』2期の新カット「プリティーシリーズ」は、タカラトミーアーツとシンソフィアが共同開発したキッズアミューズメントゲームを原作としたアニメ作品シリーズ。 2010年にアミューズメントゲーム『プリティーリズム・ミニスカート』から始まり、 11年4月にテレビ