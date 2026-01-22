三菱自動車工業（以下三菱自動車）は2026年1月9日、オールラウンドミニバン「デリカD:5」を大幅改良して販売を開始した。 【画像】見た目の力強さと走りがさらに進化したデリカD:5 発売に先駆けて2025年10月30日から予約注文を開始したが、2026年1月8日時点で約7000台を受注しているという。ちなみに月販台数計画は2000台としているので、単純計算で月あたり1.7倍強と滑り出しは好調、2007年1月の現行型登場から19年に