職場の同僚や知人との会話の際、相手が急に黙ったり、表情をこわばらせたりしたときに、「失礼なことを言っちゃったかな？」「怒らせたかも」「私が悪かったのでは」と必要以上に思い悩むことはありませんか。このような加害者意識が強い人には、どのような心理が働いているのでしょうか。加害者意識が強い人の特徴や、加害者意識から抜け出すための改善策などについて、心理カウンセラーのうるかすさんに聞きました。【要注意】