任期満了に伴う大分県玖珠町長選挙が20日告示され、これまでに現職の宿利政和氏のほかに立候補の動きはなく、無投票の公算が大きくなっています。 【写真を見る】大分・玖珠町長選が告示現職の宿利政和氏が立候補無投票の公算大 玖珠町長選挙に立候補したのは、無所属で3選を目指す現職の宿利政和氏（63）です。 任期満了に伴う玖珠町長選挙は20日午前8時半から立候補の受け付けが始まり、これまでに宿利氏のほかに出馬の動