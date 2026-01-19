大分県内の社会課題を解決するため、「寄付」の大切さを広めていこうと、全国でも珍しい取り組みが始まります。 【写真を見る】寄付文化の醸成へ県社会福祉協議会と民間企業が全国初の連携協定大分 県社会福祉協議会と協定を結んだのは、葬祭事業を展開する大分市の企業「ファイン」です。都道府県単位の社協が、民間企業と「寄付文化の醸成」に特化した協定を結ぶのは、全国で初めてだということです。 協定では、子どもの