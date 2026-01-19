「本を読んでも頭に残らない…」無意識にやりがちな“読書の地雷行動”ワースト3「読むのが速い人の秘密とは？」読書中、私たちは文字を脳内で“音”に変換し、その音で理解しています。ポイントは「音の理解速度」。ここを鍛えれば、読書は一気に変わります。本連載は、耳から脳を鍛え、速読力を高める「速聴トレーニング」をお伝えするものです。脳を鍛えることで、理解力、記憶力、集中力もアップします。そのノウハウをまとめ