±³¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ç¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î60Âå¤ÎÃËÀ­¤«¤é¸½¶â800Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï1·î14Æü¡¢¼õ¤±»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ëµÜ¾ë¸©¤ÎÃË¤òº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÎÈï³²Áí³Û¤Ï¡¢2190Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡¦47ºÐ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2025Ç¯11·î¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï¡¢»áÌ¾ÉÔ¾Ü¼Ô¤é¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î60ÂåÃËÀ­¤Ë¡Ö800Ëü±ß¤òÄÉ²ÃÅê»ñ¤¹¤ì¤ÐÁí»ñ¶â¤ò5400Ëü±ß¤Ë¤Ç¤­¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈLINE¤Ç¤¦¤½¤Î¥á¥Ã¥»&#12540