¼õ¤±»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤òÂáÊá¡¡±³¤ÎÅê»ñ¤ÇÏÃ¸½¶â800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿µ¿¤¤¡ÚÆÁÅç¡Û
±³¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ç¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î60Âå¤ÎÃËÀ¤«¤é¸½¶â800Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï1·î14Æü¡¢¼õ¤±»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ëµÜ¾ë¸©¤ÎÃË¤òº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÎÈï³²Áí³Û¤Ï¡¢2190Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡¦47ºÐ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2025Ç¯11·î¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï¡¢»áÌ¾ÉÔ¾Ü¼Ô¤é¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î60ÂåÃËÀ¤Ë¡Ö800Ëü±ß¤òÄÉ²ÃÅê»ñ¤¹¤ì¤ÐÁí»ñ¶â¤ò5400Ëü±ß¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈLINE¤Ç¤¦¤½¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢ÉõÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿¸½¶â800Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤¬½Ð¶â¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö²òÌó¤¹¤ì¤Ð¸ýºÂ¤¬Åà·ë¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ìºÊ¤ËÁêÃÌ¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£