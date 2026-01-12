メッツのルイスアンヘル・アクーニャ内野手（23）が10日、ベネズエラで行われたウインターリーグ（WL）の試合で歴史的な活躍を見せた。カルデナレス・デ・ララの一員として出場し、6打数4安打、4本塁打、7打点、1四球を記録。ベネズエラ冬季リーグ史上、1試合4本塁打は初の快挙となった。中堅で先発したアクーニャは、2回に3ラン本塁打を放つと、6回と7回にソロ本塁打を追加。9回には登板した野手から2ランを放ち、4本塁打を完