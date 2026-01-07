イラストレーターの萩原ゆかさんの漫画がインスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む目薬をさすことが苦手な作者。普段はなかなかうまくさせないのですが、この日はうまくさすことができました。しかし…という内容で、読者からは「結構というか、かなり心配」「その後、大丈夫だったのか気になる」などの声が上がっています。うっかり手に取っていた、思わぬ薬とは？萩原ゆかさん