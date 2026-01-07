値千金の1000点だった。渋谷ABEMASの多井隆晴（RMU）が1月6日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。オーラスにタンヤオのみの1000点（＋300点）をアガり、接戦に終止符を打った。【映像】これぞ実力者！手順完璧な多井の親満貫ツモ当試合は起家からセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、多井、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）、EX風林火山・勝又健志の並びでスタート。東1局、多井は「場の状況でピンズの下がまあ