1月5日に多くの企業が「仕事始め」を迎えますが、休み明けということもあり、体に違和感を覚える人も多いと思います。年末年始は栄養バランスが偏りやすいとされており、その影響が休み明けに現れることがあります。体の調子を整えるには、どのような食事を心掛けるべきなのでしょうか。休み明けに積極的に取るべき栄養素や、摂取を控えるべき食べ物などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【豆知識】高カロリーで