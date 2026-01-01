【その他の画像・動画等を元記事で観る】 福山雅治が主演を務める『映画ラストマン -FIRST LOVE-』主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」のMVフルバージョンが解禁された。 ■福山が稲葉に触れるシーンに注目 12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』の特別企画にて披露されたパフォーマンスが話題の本楽曲。MVのトータルプロデュースは、作曲・編曲・プロデュースを担当した福山雅治本人だ