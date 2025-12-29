HYBE傘下のレーベル「ADOR」が29日、ガールズグループNewJeansのメンバー復帰についてコメントを発表した。HANI（21）が活動復帰し、DANIELLE（20）は専属契約を解除し、脱退する。MINJI（21）は協議を継続する見込み。HANIについては、長期にわたって過去や事実を見つめ直す話し合いを行ってきたとし、「HANIは裁判所の判決を尊重し、ADORとともに活動することを決定いたしました」と報告した。MINJIとも「相互理解を深めるための