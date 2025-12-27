俳優の木村拓哉さん（53）が2025年12月19日、自身のインスタグラムを更新し、「DOMOTO」（元KinKi Kids）の堂本剛さんと堂本光一さんとの3ショットを披露した。「堂本兄弟、めっちゃ楽しかった！」木村さんは、「堂本兄弟、めっちゃ楽しかった！剛、光一あんがと！またなぁ〜」と報告した。木村さんは、2人がMCの音楽バラエティ番組「堂本兄弟」に出演、インスタグラムでは3ショットを披露した。インスタグラムに投稿された写