File.? 六本木クラブ襲撃事件’12年9月2日発生 東京都港区｢見立はまだフィリピンにいる｣元メンバーの獄中告白取材・文：水谷竹秀今年の春先、私宛に届いたその手紙には、こう綴られていた。〈柴田も逃亡犯の捜索に関心があったようですね。仮に逃亡犯が逮捕されても、彼には何のメリットもなさそうに思えましたが〉（原文ママ、以下手紙は同じ）送り主は半グレ集団「関東連合」の元リーダー・石元太一（43）である。’12年９月に起