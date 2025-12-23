大リーグのホワイトソックスと2年契約を結んだ村上宗隆内野手（25）が22日（日本時間23日）、シカゴにある本拠レート・フィールド内で入団会見を行った。報道陣から「サインを欲しい選手」を問われて思わず苦笑いしつつドジャースの大谷翔平（31）と山本由伸投手（27）の名前を出した。入団会見で報道陣から「今のメジャーリーグで、ムネくんからサインお願いするような選手って3人いますか？」とまさかの質問が飛び出すと、想