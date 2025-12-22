ドジャースを世界一連覇に導き、オフシーズンを迎えた大谷翔平（31）。12月13日（現地時間）にはカナダの不動産エージェントである外国人男性が、ハワイで撮影した大谷との写真をInstagramで公開し、ネット上でも注目を集めた。MLB関係者が語る。【写真を見る】大谷の首元にキラリと光るネックレス。鼻下には“チョビヒゲ”、短パン・サンダルでオフモード全開のハワイの大谷翔平「ハワイに別荘を建てる計画も伝えられてきたほど