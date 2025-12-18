井村屋は、1986年の発売以来、長年愛され続けているロングセラー商品「たい焼アイス」シリーズから、新商品『たい焼アイスプリン』（税込183円）を、29日より期間限定で全国発売する。【写真】まるでプリン！『たい焼アイスプリン』断面図1986年に発売した「たい焼アイス」は、ユニークな見た目と味わいから、長年愛されているロングセラー商品。同社の主力冷菓商品として、2024年度はシリーズ過去最高売上を記録した。レ