ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介（３３）が龍角散ダイレクトの新ＣＭキャラクターに就任したことが１５日、分かった。６年前から「龍角散ダイレクトスティックピーチ」を“のどの相棒”として愛用していることから起用が決定。舞台の仕事をしている時にのどを酷使し、共演者から勧められたといい「試しに使ってみたら自分にすごく合っていて驚くほど良かったんです。ずっと愛用しています」と語った。新ＣＭは１６日公開。