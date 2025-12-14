3年連続のリーグMVPを受賞し、チームを2年連続のワールドシリーズ優勝に導くなど、今やMLBを代表する選手となったドジャース・大谷翔平（31）。そんな大谷が束の間のオフシーズン、密かに泥沼の争いを繰り広げているのが、自身が広告塔になったハワイの高級リゾート開発をめぐる訴訟だ。【写真】大谷が「許せなかった」と見られる「妊娠中の真美子さん」が映ったハワイ別荘の着工式の写真。すぐに削除された今年8月に明るみに