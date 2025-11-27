中野サンプラザ」再開発計画が白紙化東京・中野の象徴として50年にわたり親しまれてきた「中野サンプラザ」。その再開発計画が行き詰まり、白紙化している。2023年に閉館した中野サンプラザは、野村不動産を中心にした企業グループが2024年度中の着工、2029年度中の完成を目指し再開発を進めていた。しかし、当初1810億円とされていた事業費は、2024年に2639億円へと急騰。施工予定だった清水建設が900億円超の追加費用が必要と