50年以上前から脈々と受け継がれてきた「エコロジカル・プランニング」の思想は、都市や建築の「リジェネラティブ・デザイン」にどのような影響を与えうるのか。連載『人と地球の共構築に向けて』を担当する、建築史・都市史が専門の松田法子（京都府立大学准教授）が解題する。