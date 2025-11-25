ÊÆAnthropic¤Ï11·î24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Claude 4.5¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¹âÀ­Ç½¥â¥Ç¥ë¡ÖClaude Opus 4.5¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¿äÏÀ¤äÊ£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯½èÍý¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ°À¤Âå¤«¤éÂçÉý¤ÊÀ­Ç½¸þ¾å¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿Áàºî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥â¥Ç¥ë¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Claude¤Ë¤Ï¹âÀ­Ç½¥â¥Ç¥ë¡ÖOpus¡×¡¢ÃÎÇ½¤ÈÂ®ÅÙ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿¡ÖSonnet¡×¡¢·ÚÎÌ¤Ç¹âÂ®¤Ê¡ÖHaiku¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼