外務省は中国の駐日大使を呼び、大阪総領事が「首を斬ってやる」などとSNSに投稿したことに強く抗議しました。【映像】中国の駐日大使を呼び抗議をした船越次官外務省は船越次官が14日午後、中国の呉江浩駐日大使を呼び、薛剣大阪総領事について「極めて不適切な発信を行ったことに対し強く抗議した」と発表しました。船越次官はまた、中国側が適切な対応をとるよう改めて要求しました。薛剣総領事は高市総理大臣の台湾有