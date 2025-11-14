子育てをしていて、親として子どもの成長について考えるのは当然のこと。子どもの成長を支える食事について、「バランスよく食べる」という言葉をよく見聞きします。子どもにもよく言ってしまうワードですが、そもそも「バランスよく食べる」の“本当の意味”を知っていますか？そこで、管理栄養士・上級食育アドバイザーの板垣好恵さんに、「バランスよく食べる」の真実について聞きました。子どもにバランスよく食べてもらう