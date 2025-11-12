秋から冬にかけて、憂鬱（ゆううつ）になる人は多いと思います。SNS上では「秋は気分が沈む」「秋はもの悲しい」といった声のほか、「秋は、日照時間の減少もあって気分が沈みやすい時期」という声が上がっています。日照時間が減少すると憂鬱になりやすいのは本当なのでしょうか。特定の季節に憂鬱になりやすい人、憂鬱になりにくい人の違いも含め、心理カウンセラーのうるかすさんに聞きました。【要注意】「えっ…」これが