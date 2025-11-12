12日朝の県内は多くの地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。岡谷市の公園では紅葉が見頃を迎えています。朝の光を浴びて赤やオレンジ色に輝く紅葉。岡谷市長地の出早公園です。園内ではおよそ600本の「オオモミジ」や「イロハモミジ」などが紅葉し、見頃を迎えています。地元の人によりますと今年の紅葉は夏の暑さの影響で例年に比べ1週間ほど遅れましたが11月に入り一気に色づきが進んだということです。園内には秋