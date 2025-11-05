ニューストップ > スポーツニュース > 平岡アンディの世界戦 延期の見通し…対戦相手が暴行で訴えられる ニューヨーク ボクシング スポーツニュース・トピックス 読売新聞オンライン 平岡アンディの世界戦 延期の見通し…対戦相手が暴行で訴えられる 2025年11月5日 10時38分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 平岡アンディがゲーリー・ラッセルに挑む試合が実施される興行 メインイベントが中止となり、平岡の世界戦も延期される見通しになった メインイベントで戦う予定だったボクサーが元恋人への暴行で訴えられたそう 記事を読む おすすめ記事 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕 2025年11月4日 17時0分 伊沢拓司 中国のクイズ番組に呼ばれて想定外 「14歳の少年にボコボコにされて帰りました」 2025年11月4日 4時0分 宇多田ヒカルが一部週刊誌報道に苦言 クマ被害と自身の過去発言絡めた構成に「やめてほしい」 2025年11月5日 8時57分 15歳高校生リンチ事件【大阪】加害少年の知人が撮影した″衝撃動画″ 2025年11月5日 8時0分 「偏差値35で学術会議担当？」映画評論家・町山智浩氏 小野田大臣への“学歴煽り”が大炎上「何様だよ」とネット猛反発 2025年11月4日 17時50分