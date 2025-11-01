◇MLBワールドシリーズ第6戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間1日、ロジャース・センター)ドジャースの山本由伸投手がワールドシリーズ第6戦に登板。6回1失点の好投を見せました。ワールドシリーズ2度目の先発となった山本投手は初回、1アウトからエラーで出塁を許しますが続く打者をサードゴロダブルプレー、2回は三者凡退に抑えます。しかし3回、3点の先制点をもらいますがそのウラ、先頭にツーベースを打たれるとその後2アウ