²ÁÃÍ¹â¤Þ¤ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤¿¤Á¡ÄÅê¹âÂÇÄã»þÂå¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó»ö¾ðÅê¹âÂÇÄã¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ç¶Ïº¹¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¯¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤¿µß±ç¿Ø¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î²°Âæ¹ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¡Íø¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç20»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¼ç¤Ê¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤òµåÃÄ¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÅÄÃæÀµµÁÅê¼ê¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î49»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢12¥Û¡¼¥ë¥É13¥»¡¼