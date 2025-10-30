球場に目立つ空席【MLB】Bジェイズ 6ー1 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でブルージェイズとワールドシリーズ第5戦を戦っている。勝った方が世界一に王手をかけるが、米メディアは球場の空席に注目している。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のエバン・ドレリッチ記者は「席を離れている人はみんな、ドジャードッグをゲットするためか、それとも……？」と写真を投