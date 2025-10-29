JR東海は、リニア中央新幹線の品川〜名古屋間の総工事費が11兆円に膨らむ見通しを示した。当初は5兆5,200億円を見込んでいたものの、2021年4月に精査を行い、2023年12月に7兆400億円に増額する工事実施計画の変更認可を受けた。近年の物価等高騰や難工事への対応などの増額要素が判明したことから精査し、増額した。工事費は営業キャッシュフローを主体に、不足分は資金調達で賄う。開業時期は便宜上2035年とした場合、営業キャッ