ソロデビューから30周年を迎えたDJで音楽家のTOWA TEI。不思議なこと、そして誰も聞いたことのない音に出合うために楽曲制作を続けているという彼は、テクノロジーが音楽にもたらす新たな可能性を、いまなお模索し続けている。「WIRED Innovation Award 2025」受賞者インタビュー。