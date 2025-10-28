球団公式も「Wow, Shohei」の一言のみ【MLB】ドジャース 6ー5 Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発し、7回に1試合2発となるワールドシリーズ3号を放った。試合を振り出しに戻す一発に球団も驚きの投稿をしていた。1点を追う7回1死で豪快に振り抜いた。初球の甘く入ったフォーシームを