秋は「食欲の秋」と呼ばれており、さまざまな野菜や果物が旬を迎えます。つい食べ過ぎてしまい、体重が増えたり、おなかを壊したりしてしまった経験がある人は多いと思います。【要注意】太る原因に…これが「血糖値」が上がりやすい食べ物＆飲み物です（画像10枚）毎食、満腹になるまで食べ続けた場合、どのような健康リスクが生じるのでしょうか。また、たくさん食べることで胃が大きくなることはあるのでしょうか。食事の注