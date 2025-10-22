カーリングのパンコンチネンタル選手権（ＰＣＣＣ、米ミネソタ州）で女子日本代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）が好スタートを切った。２１日の１次リーグ初戦では、レイチェル・ホーマンを擁するカナダと対戦。第１エンド（Ｅ）に２点を先制すると、第３Ｅには大量５点を奪取するなど、序盤からリードを広げる。第４Ｅには３点を返されたが、９―５の第７Ｅにスキップ・藤沢五月が最終投を決めて勝負あり。カナダがコンシードを選