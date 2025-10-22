22日朝の東京株式市場で日経平均株価は連日上昇していた流れから一転し、一時は700円ほど下落に転じました。午前の終値は、21日の終値より238円50銭安い、4万9077円56銭で取引を終えています。高市総理が自民党総裁選で選出された今月4日以降、日経平均株価は「高市トレード」で4000円以上値を上げていました。21日、内閣総理大臣に就任したことを受けて市場では、上昇の材料が出尽くしたとの見方から利益確定の売りが広がっていま