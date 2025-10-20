《今日は仕事休みます。決してポケモン レジェンズZAをやりたいから休んだのではありません》――日本テレビの森圭介アナウンサー（46）が10月17日にX（旧ツイッター）で明かした“休暇宣言”が話題だ。【インタビュー】町亞聖さん「アナウンサーとして医療や介護に関する番組を続けたい」投稿の前日16日には、ポケモンファン待望の「レジェンズZ-A」が発売されていた。森アナは続けて《ほんとにたまたま重なっただけです》と、