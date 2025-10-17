ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > すがちゃん最高No.1の本名は「菅野直人」だった 女優はクイズで正解… エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス すがちゃん最高No.1の本名は「菅野直人」だった 女優はクイズで正解できず 2025年10月17日 5時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 16日の番組で、すがちゃん最高No.1の本名を当てるクイズが出された 山田安奈らは「菅知也」と予想するも、本名は「菅野直人」で不正解 すがちゃんは正解だったらキスをプレゼントしたと話し、山田を苦笑いさせた 記事を読む おすすめ記事 【ラグビー】早大、筑波大に３９―１３で勝って３連勝 明大、慶大破った相手に“ジャイキリ”許さず 2025年10月11日 17時45分 【大学野球】 Ｖ６目指す青学大が今季初めて勝ち点落とす 安藤監督「いいことばかりではない」 2025年10月16日 15時12分 【徳山ボート】清水攻二 攻めるレースで予選突破「１Ｍ開けば展開を突けると思う」 2025年10月14日 20時34分 藤巻亮太「個人事務所として独立することになりました」レミオロメンは活動休止中 2025年10月13日 20時8分 原辰徳氏が語る長野久義の巨人愛 カープ在籍２０２０年日本Ｓ、広島駅に駆け付けひと言「頑張れー！」に「本当に仲間が好きなんだな」 2025年10月15日 5時20分