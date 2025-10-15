AI¤¬À¸À®¤·¤¿¥³¡¼¥É¤¬¿·¤¿¤ÊÀÈ¼åÀ­¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸úÎ¨²½¤ÎÎ¢¤Ç³«È¯¤ÎÆ©ÌÀÀ­¤¬ÍÉ¤é¤®¡¢¼ê·Ú¤µ¤æ¤¨¤ËºÇ¤âÀÈ¼å¤Ê´Ä¶­¤Ø¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤Î´íµ¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¡¢ÀìÌç²È¤Ï·Ù¹ð¤¹¤ë¡£