³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤ÇµÞÂ®¤Ë¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë³¤Áô¤ÎÂ¿ÍÍÀ­¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤½¤ÎºÏÇÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¡£¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÍ§×¢Íµ°ì¤ÈËªÃ«½á¤Ï¡¢³¤Áô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤Ë¡Ö¤¤¤¤½Û´Ä¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖWIRED Innovation Award 2025¡×¼õ¾Þ¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£