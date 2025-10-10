スポーツミツハシ Run&Fit天満屋岡山店 コンセプトは「体と心の健康を届ける」です。岡山市のデパートにランニング用品などを扱うスポーツ用品店が10日、オープンしました。 天満屋岡山店にオープンした「スポーツミツハシ Run＆Fit」です。 スポーツミツハシは関西で創業114年の歴史があるスポーツ用品店で、関西より西のエリアでは天満屋岡山店が初出店です