トレードマークの笑顔は消え、目からは大粒の涙が絶えず零れ落ちていた。 「後悔はないと言いたいですが、『怪我してなかったらな』と考えてしまうことはあります」 こう心境を吐露したのは、世界陸上で無念の予選敗退となった女子やり投げの北口榛花（27）である。昨夏のパリ五輪では、日本女子フィールド種目史上初となる金メダルを獲得。今大会も、前回2023年ブダペスト大会女王として2連覇への期待が懸かって