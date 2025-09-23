「後遺症のある被害者に脅し脅迫した」千葉県北東部、九十九里浜にほど近い「東金市」のとある道路で、“怪文”ともいえる謎の文章が描かれた看板を発見しました。フォントのせいかパッと見たところでは「走行注意」といったような一般的な道路脇の立て看板のように見えますが、そこに描かれているのは「後遺症のある被害者に脅し脅迫した」という文字です。【写真】怖すぎ… これが日本最強クラスに怖い「道路脇の看板」戦慄の