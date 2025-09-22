サッカーJ3のカマタマーレ讃岐は、きのう(21日)、ホームでSC相模原と対戦しました。 黄色のユニフォームのカマタマーレは、前半に奪った2点を守り切り、勝利。順位は17位です。次節は、今月27日アウェーでツエーゲン金沢と対戦します。