日本銀行による上場投資信託（ＥＴＦ）の売却決定を受け、１９日の東京株式市場では、日経平均株価（２２５種）が乱高下する展開となった。最高値圏で推移している株価への影響は限定的とみられるが、突然の発表による市場の動揺で、日銀の対話不足を指摘する声もある。（経済部杉本要、岡本朋樹）パニック売り「寝耳に水で、サプライズ発表という言葉に尽きる」。みずほ証券の小林俊介氏は、日銀の決定を驚きをもって受け止