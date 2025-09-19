歌手のロビー・ウィリアムスが、テイラー・スウィフトとの競争を避けるため、アルバム発売日を延期したようだ。自身にとって13枚目のソロアルバムとなる『ブリットポップ』を来月10日にリリースする予定だったが、テイラーの『ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール』がその1週間前に発売予定となっていることを受け、来年の2月にリリースを延期した。 【写真】実は手堅かった！ロビ&#